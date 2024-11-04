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Убили женщину ради ее недвижимости: задержаны участники организованной преступной группы

Киев  •  УНН

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Четверо украинцев по заказу двух россиян похитили и убили жительницу Латвии из-за отказа отдать права на имение. Организаторы приговорены к 20 годам, дела исполнителей переданы в суд.

По данным следствия четверо злоумышленников из Украины сначала пытали жительницу Латвии, требуя от нее прав на имение, по заказу от двух россиян. Когда женщина отказалась - ее убили. Согласно сообщению Нацполиции, участники преступной группы предстанут перед судом, передает УНН.

Детали

Правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которые похитили и убили жительницу Латвии. Согласно информации следствия, потерпевшая имела жилой комплекс стоимостью более четырех миллионов евро на берегу моря в курортном городе Саулкрасти и сдавала апартаменты в аренду.

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Отец и сын из России, которые на тот момент жили в Латвии в статусе беженцев, узнали о состоянии женщины и решили завладеть ее имуществом. Для этого они «пригласили» в страну трех знакомых граждан Украины.

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Исполнители выманили женщину из здания, силой посадили в машину и вывезли за пределы города. Злоумышленники пытали потерпевшую и требовали переписать на них имение, а когда женщина отказалась - убили.

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить подозрения украинским фигурантам и завершить в отношении них досудебное расследование. Дело в отношении одного из исполнителей уже направили в суд для рассмотрения дела по существу. 

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Латвийские полицейские задержали организаторов из России. Их приговорили к 20 годам лишения свободы. 

Дополнение

Родственникам еще 2-х фигурантов вручено уведомление о подозрениях в связи со смертью последних. 

В Киеве похитили и убили иностранца ради биткоинов на миллионы гривен - полиция29 июля 2024, 07:38 • 17692 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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