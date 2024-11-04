Убили женщину ради ее недвижимости: задержаны участники организованной преступной группы
Киев • УНН
Четверо украинцев по заказу двух россиян похитили и убили жительницу Латвии из-за отказа отдать права на имение. Организаторы приговорены к 20 годам, дела исполнителей переданы в суд.
По данным следствия четверо злоумышленников из Украины сначала пытали жительницу Латвии, требуя от нее прав на имение, по заказу от двух россиян. Когда женщина отказалась - ее убили. Согласно сообщению Нацполиции, участники преступной группы предстанут перед судом, передает УНН.
Детали
Правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которые похитили и убили жительницу Латвии. Согласно информации следствия, потерпевшая имела жилой комплекс стоимостью более четырех миллионов евро на берегу моря в курортном городе Саулкрасти и сдавала апартаменты в аренду.
Отец и сын из России, которые на тот момент жили в Латвии в статусе беженцев, узнали о состоянии женщины и решили завладеть ее имуществом. Для этого они «пригласили» в страну трех знакомых граждан Украины.
Исполнители выманили женщину из здания, силой посадили в машину и вывезли за пределы города. Злоумышленники пытали потерпевшую и требовали переписать на них имение, а когда женщина отказалась - убили.
Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить подозрения украинским фигурантам и завершить в отношении них досудебное расследование. Дело в отношении одного из исполнителей уже направили в суд для рассмотрения дела по существу.
Латвийские полицейские задержали организаторов из России. Их приговорили к 20 годам лишения свободы.
Дополнение
Родственникам еще 2-х фигурантов вручено уведомление о подозрениях в связи со смертью последних.
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