Четверо мужчин подозреваются в том, что похитили 29-летнего иностранца в Киеве, заставили перевести биткоины и убили. Полиция задержала подозреваемых, фигурантам грозит пожизненное заключение, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Похитили иностранца, силой "выбили" крипту и задушили - полицейские Киева раскрыли дерзкое убийство", - указали в полиции в Telegram.

Информация о похищении мужчины, как указано, поступила в полицию столицы около полуночи. Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину.

Немедленно в Киеве и Киевской области была введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию похитителей.

"Полицейские установили, что к похищению 29-летнего иностранца причастны четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет, которых в результате проведения спецоперации задержали", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники заранее готовились к преступлению. "Они узнали, что мужчина имеет биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен. Они отследили, где он живет, дождались, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области. Там силой заставили перечислить биткоины на их криптокошелек, которые затем обналичили, а мужчину убили. Чтобы скрыть следы преступления изменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело вывезли в лес, где закопали", - рассказали в полиции.

Полицейские сообщили задержанным о подозрении за ряд совершенных уголовных правонарушений, среди которых умышленное убийство из корыстных побуждений, разбойное нападение и незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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