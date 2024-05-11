Взрыв в Броварах: злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя

Сегодня вечером в городе Бровары полицейские получили вызов о хулиганских действиях. Когда полицейский начал преследовать подозрительного мужчину, злоумышленник бросил гранату в сторону милиционера. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня вечером в городе Бровары полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов относительно хулиганских действий неизвестного лица.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, мужчина начал убегать, пытаясь избежать задержания. Полицейский начал преследование, но внезапно злоумышленник бросил гранату в его сторону.

В результате взрыва оба мужчины получили ранения.

Следствие открыло уголовное производство согласно статьям 348 и 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанный обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним,

Около 20:40 в центре Броваров на бульваре Независимости возле магазина "Красный маркет" прогремел взрыв.

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