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Вибух у Броварах: зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця

Вибух у Броварах: зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця

Київ • УНН

 • 40785 перегляди

У Броварах чоловік кинув гранату в поліцейського під час втечі. Відомо, що у результаті вибуху обидва отримали поранення.

Сьогодні ввечері у місті Бровари поліцейські отримали виклик про хуліганські дії. Коли поліцейський почав переслідувати підозрілого чоловіка, зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері у місті Бровари поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомої особи.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, чоловік почав втікати, спробуючи уникнути затримання. Поліцейський розпочав переслідування, але раптово зловмисник кинув гранату у його бік.

У результаті вибуху обидва чоловіки отримали поранення.

Слідство відкрило кримінальне провадження згідно зі статтями 348 та 263 Кримінального кодексу України. Затриманий обвинувачується у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо

Близько 20:40 у центрі Броварів на бульварі Незалежності поблизу магазину "Червоний маркет" прогримів вибух.

Підрив гранати у центрі Броварів: міський голова повідомив подробиці11.05.24, 21:32 • 35320 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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