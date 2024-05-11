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Підрив гранати у центрі Броварів: міський голова повідомив подробиці

Підрив гранати у центрі Броварів: міський голова повідомив подробиці

Київ • УНН

 • 35316 перегляди

У центрі Броварів стався вибух, в результаті якого постраждали дві людини.

У Броварах стався вибух. Попередньо, постраждали дві особи, одна з них – поліцейський. Про це міський голова міста Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

Близько 20:40 у центрі Броварів на бульварі Незалежності поблизу магазину "Червоний маркет" прогримів вибух.

За попередніми даними, постраждали дві особи, серед яких один поліцейський.

На місці події працюють правоохоронці та медичний персонал.

Обставини інциденту зʼясовуються.

Нагадаємо

Раніше кореспондент УНН із посиланням на очевидців інформував, що у Броварах під Києвом чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського.

У Броварах чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського11.05.24, 21:06 • 176443 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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