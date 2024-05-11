Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности

В Броварах произошел взрыв. Предварительно, пострадали два человека, один из них - полицейский. Об этом городской голова города Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали

Около 20:40 в центре Броваров на бульваре Независимости возле магазина "Красный маркет" прогремел взрыв.

По предварительным данным, пострадали два человека, среди которых один полицейский.

На месте происшествия работают правоохранители и медицинский персонал.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним

Ранее корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев информировал, что в Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату, ранив полицейского.

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского