Убийство Портнова: известный футбольный тренер стал свидетелем расстрела

Главный тренер "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне и его жена Карла Перейра стали свидетелями убийства советника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Espanol.

Как пишет издание, жена тренера, Кайра Перейра, подтвердила, что в среду, 21 мая, она и ее муж стали свидетелями расстрела Портнова у ворот школы.

Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их