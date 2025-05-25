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Убийство Портнова: известный футбольный тренер стал свидетелем расстрела

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Жена тренера "Атлетико" Карла Перейра подтвердила, что они с Диего Симеоне были свидетелями расстрела Андрея Портнова возле школы в Мадриде. Там учатся их дети.

Убийство Портнова: известный футбольный тренер стал свидетелем расстрела

Главный тренер "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне и его жена Карла Перейра стали свидетелями убийства советника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Espanol.  

Детали

Как пишет издание, жена тренера, Кайра Перейра, подтвердила, что в среду, 21 мая, она и ее муж стали свидетелями расстрела Портнова у ворот школы.

Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их

- сказала жена Симеоне.

Отмечается, что Портнова застрелили возле американской школы Посуэло-де-Аларкон, в которой учатся дочери Симеоне – восьмилетняя Франческа и пятилетняя Валентина. Там также учатся и дети Портнова.

Напомним

21 мая 2025 года неизвестный застрелил Андрея Портнова возле Американской школы в Мадриде. Инцидент произошел в среду утром в районе Посуэло.

Андрей Портнов, которого убили в Испании, пытался переписать элитный особняк стоимостью 2,5 млн евро на своих детей. Это произошло незадолго до убийства экс-заместителя главы АП времен Януковича.

Испанская судья засекретила дело об убийстве Андрея Портнова. На месте преступления нашли 9 гильз, что свидетельствует об умышленном убийстве бывшего советника Януковича.

Полиция Испании расследует убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова как заказное. Следователи исключили, что убийца скрылся с места преступления на мотоцикле или на метро. 

В деле об убийстве Портнова еще продолжаются процедуры, которые ждут своего часа, чтобы быть обнародованными - Сибига23.05.25, 18:46 • 2734 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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