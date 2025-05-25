Вбивство Портнова: відомий футбольний тренер став свідком розстрілу
Київ • УНН
Дружина тренера "Атлетіко" Карла Перейра підтвердила, що вони з Дієго Сімеоне були свідками розстрілу Андрія Портнова біля школи в Мадриді. Там навчаються їхні діти.
Головний тренер "Атлетіко" аргентинець Дієго Сімеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це інформує УНН з посиланням на видання El Espanol.
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Як пише видання, дружина тренера, Кайра Перейра, підтвердила, що в середу, 21 травня, вона та її чоловік стали свідками розстрілу Портнова біля воріт школи.
Це був дуже важкий час для всіх. Я прошу великої поваги до сімей, які постраждали. Правда в тому, що для нас важливо піклуватися про дітей та захищати їх
Зазначається, що Портнова застрелили біля американської школи Посуело-де-Аларкон, у якій навчаються доньки Сімеоне – восьмирічна Франческа і п'ятирічна Валентіна. Там також навчаються і діти Портнова.
Нагадаємо
21 травня 2025 року невідомий застрелив Андрія Портнова біля Американської школи в Мадриді. Інцидент стався в середу вранці в районі Посуело.
Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, намагався переписати елітний особняк вартістю 2,5 млн євро на своїх дітей. Це сталося незадовго до вбивства екс-заступника голови АП часів Януковича.
Іспанська суддя засекретила справу про вбивство Андрія Портнова. На місці злочину знайшли 9 гільз, що свідчить про навмисне вбивство колишнього радника Януковича.
Поліція Іспанії розслідує вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова як замовне. Слідчі виключили, що вбивця втік з місця злочину на мотоциклі або на метро.
У справі щодо вбивства Портнова ще тривають процедури, які чекають свого часу, щоб бути оприлюдненими - Сибіга23.05.25, 18:46 • 2738 переглядiв