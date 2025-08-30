$41.260.00
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Убийство Парубия во Львове: было произведено около 8 выстрелов

Киев • УНН

 • 82 просмотра

На улице Ефремова во Львове неизвестный произвел около 8 выстрелов из огнестрельного оружия. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:37.

В бывшего спикера Верховной Рады и нардепа 9 созыва Андрея Парубия было произведено около 8 выстрелов. Об этом во время брифинга заявил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский, передает УНН

Детали 

"Сегодня в 11:37 на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба. Немедленно по этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неустановленное лицо произвело около 8 выстрелов из огнестрельного оружия. В настоящее время, которое еще не установлено", - сказал Онищенко.

Дополнение 

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Украина
Львов