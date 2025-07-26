Убийство 17-летней девушки в Сумской области: задержанного отправили под арест

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 17-летней девушки в Сумской области - мужчину отправили под арест, сообщили в Сумской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

Детали

"Решением суда 26 июля 2025 года 28-летнему подозреваемому в убийстве 17-летней девочки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком 60 суток", - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по факту умышленного убийства 17-летней девушки, сопряженного с изнасилованием - п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Контекст

24 июля в поселке Николаевка Сумского района около 14:00 в лесополосе правоохранители обнаружили труп девушки с признаками насильственной смерти и повреждениями, характерными для сексуального насилия.

Правоохранители оперативно установили, что к преступлению причастен 28-летний житель Киева. По предварительным данным, мужчина пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни.

Убийство 17-летней девушки в Сумской области: подозреваемый задержан и ему сообщено о подозрении