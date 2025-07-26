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Вбивство 17-річної дівчини на Сумщині: затриманого відправили під арешт

Київ • УНН

 • 1802 перегляди

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 28-річному підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини на Сумщині. Його дії кваліфіковано як умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.

Вбивство 17-річної дівчини на Сумщині: затриманого відправили під арешт

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини у Сумській області - чоловіка відправили під арешт, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Деталі

"Рішенням суду 26 липня 2025 року 28-річному підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчинки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу терміном 60 діб", - повідомили в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за фактом умисного вбивства 17-річної дівчини, поєднаного із зґвалтуванням - п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України.

Контекст

24 липня у селищі Миколаївка Сумського району близько 14:00 в лісосмузі правоохоронці виявили труп дівчини з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для сексуального насильства.

Правоохоронці оперативно встановили, що до злочину причетний 28-річний житель Києва. За попередніми даними, чоловік запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя.

Вбивство 17-річної дівчини на Сумщині: підозрюваного затримали і повідомили про підозру25.07.25, 17:53 • 3146 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Сумська область
Київ
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