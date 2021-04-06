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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48031 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66688 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Зеленского не ответили просьбу жены арестованного в Крыму Есипенка помочь в его освобождении

В Зеленского не ответили просьбу жены арестованного в Крыму Есипенка помочь в его освобождении

Киев  •  УНН

 • 7826 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. У президента Зеленского не ответили на просьбу жены арестованного в Крыму журналиста Владислава Есипенко помочь в его освобождении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Дтали

Жена арестованного в Крыму фрилансера Радио Свобода (проект Крим.Реалии) Владислава Есипенка — Екатерина — сообщила, что у президента Украины Владимира Зеленского не ответили на ее просьбы посодействовать в освобождении журналиста и внесение его в список граждан, которых могут вернуть на материковую часть Украины в в результате обмена.

Цитата

“Было обращение в Facebook’е обнародовано мной, и также я отправила” Укрпочтой “письмо на Банковую. Со мной никто не связывался ... (Реакции — КС) не было никакой”, — сказала Есипенко.

Контекст

Владислава Есипенка задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали , “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины. В международной организации “Репортеры без границ” выразили обеспокоенность в связи с возможными пытками задержанного в оккупированном Россией Крыма украинского журналиста проекту Крим.Реалии Владислава Есипенко и призвали его освободить,

Вечером того же дня президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крим.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

В США осудили политически мотивированный арест ФСБ России журналиста Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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