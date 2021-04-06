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У Зеленського не відповіли на прохання дружини заарештованого в Криму Єсипенка посприяти в його звільненні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У президента Володимира Зеленського не відповіли на прохання дружини заарештованого в Криму журналіста Владислава Єсипенка посприяти в його звільненні. Про це пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проект Крим.Реаліі) Владислава Єсипенко — Катерина — повідомила, що у президента України Володимира Зеленського не відповіли на її прохання посприяти у звільненні журналіста і внесення його до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України в внаслідок обміну.

Цитата

“Було звернення на Facebook’е оприлюднено мною, і також я відправила ”Укрпоштою“ лист на Банкову. Зі мною ніхто не зв’язувався ... (Реакції — КР) не було ніякої”, - сказала Єсипенко.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України. У міжнародній організації “Репортери без кордонів” висловили стурбованість у зв’язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму українського журналіста проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка і закликали його звільнити,

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.

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