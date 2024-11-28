У Зеленского подсчитали потери рф из-за санкций

Фактически россия распрощалась благодаря введению против нее санкций с 300 млрд долларов суверенных активов, плюс 200 млрд долларов рф не заработала на экспорте энергоносителей. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак во время Международного форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает УНН.

"После 2022 года введено уже 14 пакетов санкций. Фактически, россия распрощалась благодаря им с 300 млрд долларов суверенных активов, плюс 200 млрд долларов россия не заработала на экспорте энергоносителей", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что работа продолжается и еще есть большой потенциал для расширения этих санкций.

Дополнение

"Польское радио" сообщало 24 ноября, что на следующей неделе Еврокомиссия должна обнародовать проект 15-го пакета санкций против россии. Он не будет содержать экономических санкций.

Bloomberg 14 ноября сообщил, что Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, нацеленным на теневой флот танкеров, которые россия использует для доставки своей нефти на рынок.