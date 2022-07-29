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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Зеленского озвучили цель "еленовского теракта" оккупантов

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал сегодняшний удар по колонии в Еленовке Донецкой области, в которой находились украинские «Азовцы». По его словам, цель «еленевского теракта» оккупантов имеет несколько составляющих. Первая – это попытка бросить тень на ВСУ, а вторая – россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений, передает УНН.

Цитата

«Еленовка. Акт терроризма россиян. Они нанесли по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы «Азову», прицельный удар. А теперь пытаются врать, обвиняя Украину. Особенно цинично смотрится информация о том, что ни один из представителей колонии не пострадал. Это далеко не первая провокация российских оккупационных войск с 2014 года. Вспомнить хотя бы ущерб MH17, в чем они также обвиняли Украину», - написал он.

Детали 

По его словам, цель «еленовского теракта» россиян имеет несколько составляющих:

Первая – это попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что россия больше всего стремится остановить поддержку наших союзников, и постоянно делает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска из прошлого.

Вторая – россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений. Террор - это попытка нас сломать, запугать. Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно россияне убивают наших людей.

«Преступление в Еленовке – это еще одно доказательство того, что россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их ложь будет быстро раскрыта и понятна всем. Мы отвечаем на поле боя, а также собираем доказательства военных преступлений для наказания российских преступников. Каждый из них будет в Книге палачей. И каждый будет отвечать за все на скамье подсудимых, и не только», - добавил глава ОП. 

Дополнение 

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные. Погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать рф террористическим государством.

Патронатная служба «Азова» сообщила, что выясняет имена погибших и пострадавших из-за обстрела колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились пленные полка. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста.

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