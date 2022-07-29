Обстріл колонії в Оленівці: патронатна служба "Азову" з'ясовує імена загиблих, на місце виїхали представники МКЧХ

Цитата

«З глибоким сумом змушені підтвердити інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені полку «Азов». Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Патронатна служба Азову наголосила, що будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти «Азову» і українського суспільства.

«Тому закликаємо дочекатися перевірених даних. Патронатна служба оперативно інформуватиме рідних про ситуацію», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко заявив, що удар по захопленій Оленівці на Донеччині – це знищення російськими загарбниками доказів військових злочинів.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".