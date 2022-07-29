Обстрел колонии в Еленовке: патронатная служба "Азова" выясняет имена погибших, на место выехали представители МККК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Патронатная служба «Азова» сообщила, что выясняет имена погибших и пострадавших из-за обстрела колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились пленные полка. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста, передает УНН.
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«С глубокой грустью вынуждены подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке, где содержатся пленные полка «Азов». Мы выясняем имена погибших и пострадавших своими каналами. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста», - говорится в сообщении.
Детали
Патронатная служба Азова подчеркнула, что любая информация, которая сейчас появляется в российских тг-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против «Азова» и украинского общества.
«Поэтому призываем дождаться проверенных данных. Патронатная служба будет оперативно информировать родных о ситуации», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко заявил, что удар по захваченной Еленовке на Донбассе – это уничтожение российскими захватчиками доказательств военных преступлений.
Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".