У Зеленського озвучили мету "оленівського теракту" окупантів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31415 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 77203 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117929 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 169448 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 167142 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168432 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146399 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115009 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108274 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305935 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90119 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 178058 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76706 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64933 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 35663 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 178064 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305932 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567650 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511760 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 33665 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90119 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119180 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142218 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155781 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Зеленського озвучили мету "оленівського теракту" окупантів

У Зеленського озвучили мету "оленівського теракту" окупантів

Київ • УНН

 • 154148 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував сьогоднішній удар по колонії в Оленівці на Донеччині, в якій перебували українські «Азовці». За його словами, мета «оленівського теракту» окупантів має кілька складових. Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ, а друга - росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів, передає УНН.

Цитата

«Оленівка. Акт тероризму росіян. Вони завдали по колонії, де утримувались військовополонені українські воїни, бійці «Азову», прицільного удару. А тепер намагаються брехати, звинувачуючи Україну. Особливо цинічно виглядає інформація про те, що жоден з представників колонії не постраждав. Це далеко не перша провокація російських окупаційних військ з 2014 року. Згадати хоча б збиття MH17, у чому вони також звинувачували Україну», - написав він.

Деталі

За його словами, мета «оленівського теракту» росіян має декілька складових:

Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що росія найбільше прагне зупинити підтримку наших союзників, і постійно робить провокації. Бо українська армія із західною зброєю знищує їх війська з минулого.

Друга - росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів.Терор - це спроба нас зламати, залякати. Але українці давно довели, що відповідь на російський терор буде максимально жорсткою. Саме росіяни вбивають наших людей.

«Злочин в Оленівці - це ще один доказ того, що росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Їх брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім. Ми відповідаємо на полі бою, а також збираємо докази військових злочинів для покарання російських злочинців. Кожен з них буде у Книзі катів. І кожен відповідатиме за все на лаві підсудних, і не тільки», - додав очільник ОП. 

Доповнення 

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені. Загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати рф терористичною державою.

Патронатна служба «Азову» повідомила, що з'ясовує імена загиблих та постраждалих через обстріл колонії у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені полку. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07