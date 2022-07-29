У Зеленського озвучили мету "оленівського теракту" окупантів

Цитата

«Оленівка. Акт тероризму росіян. Вони завдали по колонії, де утримувались військовополонені українські воїни, бійці «Азову», прицільного удару. А тепер намагаються брехати, звинувачуючи Україну. Особливо цинічно виглядає інформація про те, що жоден з представників колонії не постраждав. Це далеко не перша провокація російських окупаційних військ з 2014 року. Згадати хоча б збиття MH17, у чому вони також звинувачували Україну», - написав він.

Деталі

За його словами, мета «оленівського теракту» росіян має декілька складових:

Перша - це спроба кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що росія найбільше прагне зупинити підтримку наших союзників, і постійно робить провокації. Бо українська армія із західною зброєю знищує їх війська з минулого.

Друга - росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів.Терор - це спроба нас зламати, залякати. Але українці давно довели, що відповідь на російський терор буде максимально жорсткою. Саме росіяни вбивають наших людей.

«Злочин в Оленівці - це ще один доказ того, що росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Їх брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім. Ми відповідаємо на полі бою, а також збираємо докази військових злочинів для покарання російських злочинців. Кожен з них буде у Книзі катів. І кожен відповідатиме за все на лаві підсудних, і не тільки», - додав очільник ОП.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені. Загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати рф терористичною державою.

Патронатна служба «Азову» повідомила, що з'ясовує імена загиблих та постраждалих через обстріл колонії у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені полку. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.