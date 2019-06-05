У Зеленского хотят отсрочки запуска рынка электроэнергии на год

"По моему мнению, нужно отложить на год времени, разработать помесячный план, как к этому подготовиться, как подготовиться, чтобы увеличить конкуренцию, как подготовиться, чтобы решать проблему перекрестного субсидирования, проблему долгов, неплатежей, проблему ІТ-продуктов, ІТ-платформ, проблему нормативно-правовых актов", - отметил Герус.

По его словам, в случае, если будет разработан и реализован помесячный план, то с 1 июля 2020 года Украина будет полностью готова к введению этого нового для нее рынка.

Он добавил, что Президент стоит на позиции об отсрочке, тогда как правительство настаивает на введении рынка с 1 июля текущего года.

Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.

В свою очередь, в ЕС рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии, а Всемирный банк рекомендовал запустить его 1 октября.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку инициирует внеочередной созыв Совета финансовой стабильности из-за рисков запуска рынка электроэнергии.