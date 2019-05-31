Міненерговугілля поки не планує переносити запуск енергоринку - Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в коментарі журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.
"Зараз є закон України, який ми маємо виконувати, - (за яким енергоринок в Україні має бути запущений – ред.) - 1 липня. Якщо буде інший закон, будемо переносити, немає питань, але підстав для перенесення немає", - зазначив Насалик.
При цьому він додав, що незалежно від введення енергоринку ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною.
Нагадаємо, раніше Ігор Насалик заявляв, що Міністерство енергетики та вугільної галузі наполягатиме на запуску ринку електричної енергії в Україні вже з 1 липня.