Минэнергоугля пока не планирует переносить запуск энергорынка - Насалик

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в комментарии журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сейчас есть закон Украины, который мы должны выполнять, - (по которому энергорынок в Украине должен быть запущен - ред.) - 1 июля. Если будет другой закон, будем переносить, нет вопросов, но оснований для переноса нет", - отметил Насалик.

При этом он добавил, что независимо от введения энергорынка цена на электроэнергию для населения останется неизменной.

Напомним, ранее Игорь Насалик заявил, что Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля.

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