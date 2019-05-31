Минэнергоугля пока не планирует переносить запуск энергорынка - Насалик

"Сейчас есть закон Украины, который мы должны выполнять, - (по которому энергорынок в Украине должен быть запущен - ред.) - 1 июля. Если будет другой закон, будем переносить, нет вопросов, но оснований для переноса нет", - отметил Насалик.

При этом он добавил, что независимо от введения энергорынка цена на электроэнергию для населения останется неизменной.

Напомним, ранее Игорь Насалик заявил, что Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля.