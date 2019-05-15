Міненерго наполягатиме на запуску ринку електроенергії з 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної галузі наполягатиме на запуску ринку електричної енергії в Україні вже з 1 липня. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної галузі Ігор Насалик журналістам після засідання Кабміна, передає кореспондент УНН.
“Я буду наполягати на тому, щоб 1 липня 2019 року ринок електричної енергії увійшов у дію”, — зазначив Насалик, додавши, що це питання сьогодні розглядатиметься на нараді, яку ініціював профільний комітет парламенту.
За його словами, перенесення введення ІІ етапу запровадження ринку електроенергії в Україні неможливо.
При цьому він додав, що зростання цін на електроенергію для споживачів після введення ринку не відбудеться — навпаки, ринок тільки знизить цей тариф для побутових споживачів, тоді як для промисловості — ще під питанням.
Нагадаємо, старт нового ринку електроенергії з 1 липня може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на електроенергію. Про це заявив керівник ДП “НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук.