Минэнерго будет настаивать на запуске рынка электроэнергии с 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля. Об этом сообщил министр энергетики и угольной отрасли Игорь Насалик журналистам после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Я буду настаивать на том, чтобы 1 июля 2019 года рынок электрической энергии вошел в действие", - отметил Насалик, добавив, что этот вопрос сегодня будет рассматриваться на совещании, которое инициировал профильный комитет парламента.
По его словам, перенос введения второго этапа внедрения рынка электроэнергии в Украине невозможно.
При этом он добавил, что рост цен на электроэнергию для потребителей после введения рынка не произойдет - наоборот, рынок только снизит этот тариф для бытовых потребителей, тогда как для промышленности - еще под вопросом.
Напомним, старт нового рынка электроэнергии с 1 июля может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию. Об этом заявил руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.