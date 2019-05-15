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Укренерго: ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку

Укренерго: ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку

Київ • УНН

 • 11245 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Старт нового ринку електроенергії з 1 липня може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на електроенергію. Про це заявив керівник ДП “НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук на прес-конференції, передає УНН з посиланням на прес-службу державного підприємства.

Він підкреслив, що “Укренерго” наразі виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи, і на 1 липня компанія буде готова працювати в умовах нового ринку, але також буде готовою і до рішення про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату.

“Серед ключових ризиків — це низький рівень конкуренції через високу концентрацію виробників електроенергії, що може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на електроенергію в умовах відсутності належного захисту споживачів, а також відсутність налагодженої системи подання достовірних даних комерційного обліку від операторів систем розподілу”, — повідомили у прес-службі.

Ще один пласт проблем — неприйняття усіх необхідних нормативно-правових актів та заходів, які уможливлять впровадження нового ринку електричної енергії з 1 липня 2019 року. Наприклад, досі відсутній повний перелік нормативних актів для запуску ринку допоміжних послуг. Також вже півроку залишається невирішеною проблема з блокуванням платежів для розробників програмного забезпечення для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг.

Зважаючи на те, що до запланованого старту нової моделі ринку 1 липня 2019 р. залишилося обмаль часу, Укренерго пропонує розглянути та проаналізувати три сценарії можливого розвитку подій.

“Перший — старт відповідно до Закону України „Про ринок електричної енергії“ 1 липня 2019 р., другий — з перенесенням дати на 1 жовтня 2019 р. і третій — з датою старту 1 квітня 2020 р.”, — додали в “Укренерго”.

Нагадуємо, нардепи не змогли змінити закон про ринок електроенергії.

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