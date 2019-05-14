Нардепи не змогли змінити закон про ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати не підтримали законопроект щодо внесення змін до закону про ринок електроенергії щодо фінансування Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії за рахунок державного бюджету. Голоси за законопроект №8527-д віддали лише 154 нардепи під час пленарного засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону передбачає механізм фінансування Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії – за рахунок тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами до утворення відповідного центрального органу виконавчої влади.
Втім, за словами автора законопроекту, документ зобов’язує уряд до 30 вересня створити відповідний центральний орган виконавчої влади, який здійснюватиме функції фінансування таких інспекцій за рахунок коштів дербюджету, а не споживачів, як передбачено в перехідний період.
Під час обговорення народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв застеріг від того, що прийняття закону може спричинити чергове підвищення тарифів на електроенергію і висунув вимогу до профільного комітету надати чіткий висновок щодо того, як вплине закон на тарифи для населення. Проект Закону передбачає механізм фінансування інспекцій – за рахунок тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами до утворення відповідного центрального органу виконавчої влади.
Нагадаємо, закон про ринок електроенергії, який підписав Президент України, набув чинності ще в червні 2017 року.