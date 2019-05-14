Нардепи не змогли змінити закон про ринок електроенергії

КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати не підтримали законопроект щодо внесення змін до закону про ринок електроенергії щодо фінансування Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії за рахунок державного бюджету. Голоси за законопроект №8527-д віддали лише 154 нардепи під час пленарного засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.