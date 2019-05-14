Нардепы не смогли изменить закон о рынке электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народные депутаты не поддержали законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии по финансированию Государственной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей и Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии за счет государственного бюджета. Голоса за законопроект №8527-д отдали только 154 нардепа во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона предусматривает механизм финансирования Государственной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей и Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии - за счет тарифа ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями к образованию соответствующего центрального органа исполнительной власти.
Впрочем, по словам автора законопроекта, документ обязывает правительство до 30 сентября создать соответствующий центральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции финансирования таких инспекций за счет средств госбюджета, а не потребителей, как предусмотрено в переходный период.
При обсуждении народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев предостерег от того, что принятие закона может повлечь очередное повышение тарифов на электроэнергию и потребовал от профильного комитета предоставить четкий вывод о том, как повлияет закон на тарифы для населения. Проект Закона предусматривает механизм финансирования инспекций - за счет тарифа ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями к образованию соответствующего центрального органа исполнительной власти.
Напомним, закон о рынке электроэнергии, который подписал Президент Украины, вступил в силу еще в июне 2017 года.