Укрэнерго: цены на электроэнергию могут вырасти после запуска нового рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Старт нового рынка электроэнергии с 1 июля может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию. Об этом заявил руководитель ГП “НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия.
Он подчеркнул, что “Укрэнерго” пока выполняет все требования законодательства, регулирующие ход внедрения реформы, и на 1 июля компания будет готова работать в условиях нового рынка, но также будет готова и к решению о переносе начала функционирования нового рынка на любую другую дату.
“Среди ключевых рисков — это низкий уровень конкуренции из-за высокой концентрации производителей электроэнергии, что может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей, а также отсутствие отлаженной системы представления достоверных данных коммерческого учета от операторов систем распределения”, — сообщили в пресс-службе.
Еще один пласт проблем — непринятие всех необходимых нормативно-правовых актов и мероприятий, которые сделают внедрение нового рынка электрической энергии с 1 июля 2019 года. Например, до сих пор отсутствует полный перечень нормативных актов для запуска рынка вспомогательных услуг. Также уже полгода остается нерешенной проблема с блокировкой платежей для разработчиков программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.
Несмотря на то, что к запланированному старту новой модели рынка 1 июля 2019 года осталось мало времени, Укрэнерго предлагает рассмотреть и проанализировать три сценария возможного развития событий.
“Первый — старт в соответствии с Законом Украины „О рынке электроэнергии“ 1 июля 2019 года, второй — с переносом даты на 1 октября 2019 года и третий — с датой старта 1 апреля 2020 года”, — добавили в “Укрэнерго”.
Напоминаем, нардепы не смогли изменить закон о рынке электроэнергии.