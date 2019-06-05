У Зеленського хочуть відтермінування запуску ринку електроенергії на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Введення вільного ринку електроенергії в Україні слід відкласти до 1 липня 2020 року. Про це журналістам заявив представник Президента в уряді Андрій Герус перед початком засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"На мою думку, потрібно відкласти на рік часу, розробити помісячний план, як до цього підготуватися, як підготуватися, щоб збільшити конкуренцію, як підготуватися, щоб вирішувати проблему перехресного субсидіювання, проблему боргів, неплатежів, проблему ІТ-продуктів, ІТ-платформ, проблему нормативно-правових актів", - зазначив Герус.
За його словами, у випадку, якщо буде розроблений і реалізований помісячний план, то з 1 липня 2020 року Україна буде цілком готова до введення цього нового для неї ринку.
Він додав, що Президент стоїть на позиції про відтермінування, тоді як уряд наполягає на введенні ринку з 1 липня поточного року.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня.
У свою чергу, у ЄС рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії, а Світовий банк рекомендував запустити його 1 жовтня.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку ініціює позачергове скликання Ради фінансової стабільності через ризики запуску ринку електроенергії.