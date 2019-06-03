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Раду фінстабільності хочуть скликати позачергово через ризики запуску ринку електроенергії

Раду фінстабільності хочуть скликати позачергово через ризики запуску ринку електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку ініціює позачергове скликання Ради фінансової стабільності через ризики запуску ринку електроенергії. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів і фондовому ринку Тимур Хромаєв у Facebook, передає УНН.

"Реалізація реформи ринку електричної енергії в сьогоднішньому вигляді створює великі ризики фінансовій стабільності в Україні… Як голова НКЦПФР звернувся до керівників інших регуляторів, НБУ, Мінфіна, з пропозицією скликати позачергове засідання Ради фінансової стабільності. У нас є що запропонувати колегам на розгляд. НКЦПФР системно підходить до регулювання та організації фінансових і товарних ринків, застосовуючи єдині принципи, які можуть забезпечити їх ефективність - прозорість та конкурентність", - написав Хромаєв у соцмережі.

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За його словами, реалізація реформи ринку електричної енергії в сьогоднішньому вигляді створює великі ризики фінансовій стабільності в Україні. Зокрема, на думку чиновника, неврегульованість забезпечення платежів в системі породжує великі ризики накопичення боргів між виробниками сектору, споживачами, фінансовими установами. Крім того, як наголосив Хромаєв, в нинішньому вигляді реформа не забезпечить адекватних цін на енергоносії, приведе до спотворення цін та збільшення дисбалансів.

При цьому він додав, що за підтримки ЄС НКЦПФР закінчила розробку плану розвитку енергетичних ринків - на основі передових практик ЄС, та у відповідності до стандартів Енергетичного співтовариства ЄС, який слід негайно запроваджувати.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня.

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