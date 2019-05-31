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Більшість членів РНБО проти запуску енергоринку в липні - Данилюк

Більшість членів РНБО проти запуску енергоринку в липні - Данилюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Більшість членів Ради національної безпеки і оборони України під час наради, яка проходила під головуванням Президента України Володимира Зеленського, висловилися за перенесення запуску нового ринку електроенергії. Про це повідомив під час брифінгу секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

"Більшість учасників наради зійшлися на тому, що введення в дію закону (про електроенергію – ред.) треба відкладати, і питання в тому, чи це робити на 3 місяці, на 9 місяців чи на рік. Але була позиція, що треба готуватися до того, що він все-таки буде впроваджений", - зазначив Данилюк.

За його словами, не останню роль у цьому питанні відіграє можливість Верховної Ради розглянути зміни до цього закону, який відтермінує.

"Чи сприйме Верховна Рада цей закон як пріоритетний, чи буде достатньо голосів? Зараз це питання відкрите. Остаточну позицію формуватиме Кабінет міністрів", - додав Данилюк.

Він розповів, що всі готувалися до впровадження цього ринку з 1 липня, а зараз, коли залишився місяць, дехто змінює позицію, зважаючи на ступінь готовності та наслідки, якщо ця модель буде впроваджена без готовності.

"Уряд ще раз має подивитися на цю проблематику, проаналізувати і прийняти рішення. Або, при необхідності звернутися до РНБО, але вже з єдиною добре опрацьованою пропозицією"¸ - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня. 

Українські Національні Новини

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