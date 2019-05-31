Большинство членов СНБО против запуска энергорынка в июле - Данилюк

"Большинство участников совещания сошлись на том, что введение в действие закона (о электроэнергии - ред.) надо откладывать, и вопрос в том, это делать на 3 месяца, на 9 месяцев или на год. Но была позиция, что надо готовиться к тому, что он все-таки будет введен", - отметил Данилюк.

По его словам, не последнюю роль в этом вопросе играет возможность Верховной Рады рассмотреть изменения в этот закон, который отсрочит.

"Воспримет ли Верховная Рада этот закон как приоритетный, будет ли достаточно голосов? Сейчас это вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - добавил Данилюк.

Он рассказал, что все готовились к внедрению этого рынка с 1 июля, а сейчас, когда остался месяц, некоторые меняют позицию, учитывая степень готовности и последствия, если эта модель будет внедрена без готовности.

"Правительство еще раз должно посмотреть на эту проблематику, проанализировать и принять решение. Или, при необходимости обратиться к СНБО, но уже с единственным хорошо проработанным предложением", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее министр энергетики и и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.