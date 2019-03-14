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В Запорожье задержали криминального авторитета

Киев • УНН

 • 10314 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Запорожье полицейские задержали неоднократно судимого гражданина, который имеет широкий круг связей в криминальной среде, а в автомобиле, на котором он передвигался, обнаружили оружие и наркотики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье задержали криминального авторитета

Так, 10 марта в ходе отработки территории Вознесеновского района сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Запорожской области совместно с патрульными полицейскими остановили автомобиль CHERY SQP 7247 под управлением гражданина 1965 года.

"Мужчина ранее неоднократно судимый за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Имеет широкий круг связей в криминальной среде на территории Запорожской области и других регионов Украины. Он неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов. Последний раз 17 января этого года с обвинительным актом в суд направлено уголовное производство по подозрению фигуранта в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Однако ему удавалось избегать ответственности", - рассказали в ГУНП.

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Кроме того, при осмотре авто в салоне полицейскими обнаружили оружие и вызвали следственно-оперативную группу.

"В ходе проведения обыска транспортного средства изъято стартовый пистолет с признаками переработки, 14 патронов, снаряженных резиновой пулей, деревянную бейсбольную биту и пакет с наркотическим веществом растительного происхождения. Кроме того, с места происшествия изъят автомобиль", - говорится в сообщении.

Изъятое оружие, боеприпасы и наркотическое средство направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчину же задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

По признакам ч.2 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины открыто уголовное производство.

Также Орджоникидзевский райсуд Запорожья избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в Днепре задержали вооруженного преступника по прозвищу "Ариец".

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