У Запоріжжі затримали кримінального авторитета

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Запоріжжі поліцейські затримали неодноразово судимого громадянина, який має широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, а в автомобілі, на якому він пересувався, виявили зброю та наркотики. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.