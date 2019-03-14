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У Запоріжжі затримали кримінального авторитета

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Запоріжжі поліцейські затримали неодноразово судимого громадянина, який має широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, а в автомобілі, на якому він пересувався, виявили зброю та наркотики. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

У Запоріжжі затримали кримінального авторитета

Так, 10 березня у ході відпрацювання території Вознесенівського району працівники Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Запорізькій області спільно з патрульними поліцейськими зупинили автомобіль CHERY SQP 7247 під керуванням громадянина 1965 року народження.

"Чоловік раніше неодноразово засуджений за скоєння ряду тяжких та особливо тяжких злочинів. Має широке коло зв’язків у кримінальному середовищі на території Запорізької області та інших регіонів України. Він неодноразово затримувався працівниками правоохоронних органів. Востаннє 17 січня цього року з обвинувальним актом до суду направлено кримінальне провадження за підозрою фігуранта у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України. Проте йому вдавалось уникати відповідальності", - розповіли у ГУНП.

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Крім того, під час огляду авто в салоні поліцейськими виявили зброю і викликали слідчо-оперативну групу.

"В ході проведення обшуку транспортного засобу вилучено стартовий пістолет з ознаками переробки, 14 набоїв, споряджених гумовою кулею, дерев’яну бейсбольну биту та пакет із наркотичною речовиною рослинного походження. Крім того, з місця події вилучено автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Вилучену зброю, боєприпаси та наркотичний засіб направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Чоловіка ж затримали в порядку ст.208 КПК України.

За ознаками ч.2 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України відкрито кримінальне провадження.

Також Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали озброєного злочинця на прізвисько "Арієць".

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