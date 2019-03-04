У Києві викрили "сходку" кримінальних авторитетів

"Столичні оперативники навідалися в один із ресторанів міста Києва на бульварі Верховної Ради, щоби завадити кримінальним авторитетам обговорити розподіл їхньої влади та впливів на території України. Очолював цю "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, якого коронували у 1985 році у місті Тбілісі", - повідомили у поліції.

Зловмисник, як зазначається, намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників.

Встановлено, що "Сфан" до 2017 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення вимагання та хабарництва у Італії. Крім того, його раніше затримували в Києві з наркотиками.

Правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.

Нагадаємо, "злодії в законі" за допомогою підроблених документів повертаються в Україну.