У Києві викрили "сходку" кримінальних авторитетів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Поліція Києва викрила "сходку" кримінальних авторитетів у столиці, яку організував злодій у законі на прізвисько "Сфан". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.
"Столичні оперативники навідалися в один із ресторанів міста Києва на бульварі Верховної Ради, щоби завадити кримінальним авторитетам обговорити розподіл їхньої влади та впливів на території України. Очолював цю "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, якого коронували у 1985 році у місті Тбілісі", - повідомили у поліції.
Зловмисник, як зазначається, намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників.
Встановлено, що "Сфан" до 2017 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення вимагання та хабарництва у Італії. Крім того, його раніше затримували в Києві з наркотиками.
Правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.
Нагадаємо, "злодії в законі" за допомогою підроблених документів повертаються в Україну.