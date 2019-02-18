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"Злодії в законі" за допомогою підроблених документів повертаються в Україну

"Злодії в законі" за допомогою підроблених документів повертаються в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. "Злодії у законі", яких видворяють за межі України за рішеннями судів, за підробленими документами знову повертаються в країну. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"Активізовано роботу щодо протидії лідерам організованих злочинних угрупувань. В 2018 році поліцією на території України затримано 14 злодіїв у законі, з яких 11 видворено за межі держави", - зазначив Князєв.

За його словами, втім злочинці все одно повертаються, оскільки мають змогу змінити документи протягом двох тижнів, і знову перетнути кордон України.

"Ми їх у ворота, а вони у вікно. Іноді доходить до абсурду", - наголосив голова Нацполіції.

Нагадаємо, 13 лютого в Ужгороді затримали громадянина Вірменії з "багатим" кримінальним минулим.

14 лютого у Рівному затримали лідера злочинного угрупування, яке діє на території Рівненської області з 2011 року.

Наприкінці минулого року працівниками поліції в Хмельницькій області згідно рішення суду примусово з України був видворений кримінальний авторитет, громадянин Грузії на прізвище "Арчі".

Українські Національні Новини

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