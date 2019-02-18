"Злодії в законі" за допомогою підроблених документів повертаються в Україну

КИЇВ. 18 лютого. УНН. "Злодії у законі", яких видворяють за межі України за рішеннями судів, за підробленими документами знову повертаються в країну. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.