В Ужгороді затримали кримінального авторитета із Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вчора ввечері в Ужгороді затримали громадянина Вірменії з "багатим" кримінальним минулим. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Чоловіка виявили на одній з вулиць Ужгорода. Він не мав при собі документів, які б посвідчували його особу та підтвердили законність перебування на території нашої держави. З метою з’ясування обставин правопорушення затриманого доставили у відділ прикордонної служби "Ужгород", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що під час затримання чоловік намагався ввести правоохоронців в оману. Він назвався українцем, проте оперативникам вдалося встановити, що насправді він є громадянином Вірменії. Крім того з’ясувалося, що затриманий має "багате" кримінальне минуле.
Затриманий вже відбував покарання за скоєння низки злочинів на території України, зокрема за розбій, його було засуджено до 12 років позбавлення волі.
"Після відбування покарання злочинець переїхав на Закарпаття, де продовжував протиправну діяльність. Правоохоронці також встановили, що іноземець не має дійсних паспортних документів та користується лише посвідченням водія, виданим ще на початку 90-х у Вірменії", - додали прикордонники.
Наразі іноземця помістили у відділення тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Він відповідатиме перед законом за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 202 КУпАП (порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду – ред.). Після проведення відповідних процесуальних заходів громадянина Вірменії буде передано співробітникам Нацполіції.
Нагадаємо, прикордонники зупинили в аеропорту Одеси чоловіка з країн кавказького регіону, який влітку минулого року був депортований за межі України.