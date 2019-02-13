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В Ужгороде задержали криминального авторитета из Армении

В Ужгороде задержали криминального авторитета из Армении

Киев  •  УНН

 • 15900 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вчера вечером в Ужгороде задержали гражданина Армении с "богатым" криминальным прошлым. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Мужчину обнаружили на одной из улиц Ужгорода. Он не имел при себе документов, удостоверяющих его личность и подтвердили законность пребывания на территории нашего государства. С целью выяснения обстоятельств правонарушения задержанного доставили в отдел пограничной службы  "Ужгород", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время задержания мужчина пытался ввести правоохранителей в заблуждение. Он назвался украинцем, однако оперативникам удалось установить, что на самом деле он является гражданином Армении. Кроме того выяснилось, что задержанный имеет "богатое" криминальное прошлое.

Задержанный уже отбывал наказание за совершение ряда преступлений на территории Украины, в том числе за разбой, он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

"После отбывания наказания преступник переехал в Закарпатье, где продолжал противоправную деятельность. Правоохранители также установили, что иностранец не имеет действительных паспортных документов и пользуется только удостоверением водителя, выданным еще в начале 90-х в Армении", - добавили пограничники.

Сейчас иностранца поместили в отделение временного содержания Чопского пограничного отряда. Он будет отвечать перед законом за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 202 КУоАП (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда - ред.). После проведения соответствующих процессуальных мер гражданина Армении будет передан сотрудникам Нацполиции.

Напомним, пограничники остановили в аэропорту Одессы мужчину из стран кавказского региона, который летом прошлого года был депортирован за пределы Украины.

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