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В Україну намагався потрапити кримінальний авторитет

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Прикордонники зупинили в аеропорту Одеси чоловіка з країн кавказького регіону, який влітку минулого року був депортований за межі України. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, повідомляє УНН.

"Влітку минулого року 31-річний громадянин однієї з країн кавказького регіону був депортований за межі України як особа, що намагалася впливати на кримінальну ситуацію на півдні нашої держави. Тоді Державною міграційною службою було прийнято рішення про заборону його в’їзду на територію України строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався порушити заборонний припис та, в обхід закону, потрапити на територію нашої країни. Однак правоохоронці відмовили йому в перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну.

Нагадаємо, працівниками поліції в Хмельницькій області згідно рішення суду примусово із нашої країни був видворений кримінальний авторитет, громадянин Грузії на прізвище "Арчі".

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