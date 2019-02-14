Затримано кримінального авторитета угрупування "Федор"

"Саме злочинне угруповання "Федора" у період з 2011 року й по теперішній час на території Рівненщини займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням майна шляхом його підпалу, залякуванням громадян, зокрема приватних підприємців, з єдиною метою - власне збагачення", - йдеться у повідомленні.

Аброськин додав, що від дій банди постраждав і громадянина Італії, який ще в 2008 році прийняв рішення вкласти гроші в ресторанний бізнес на території нашої країні. Він пройшов все, що можливо пройти: й підпали авто, двічі нанесення тяжких тілесних ушкоджень, ледь вижив, потім підпал приміщення кафе, примушення покинути нашу країну й залишити все майно покидькам. За цей час він пройшов і наші "чесні суди", втратив жінку заради якої приїхав з Італії - вона померла. Але він, як стійкий олов’яний солдат все шукав правду.

Кримінального авторитета було затримано при вимаганні 100 тисяч доларів.

Аброськин вважає, що злочинець має надію, що як й завжди, його покровителі в правоохоронних і судових органах допоможуть.

Нагадаємо, в Ужгороді затримали громадянина Вірменії з "багатим" кримінальним минулим.



