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Задержан криминальный авторитет группировки "Федор"

Задержан криминальный авторитет группировки "Федор"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории Ровенской области с 2011 года. Об этом написал на своей странице первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенской занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственное обогащение", - говорится в сообщении.

Аброськин добавил, что от действий банды пострадал и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женщину ради которой приехал из Италии - она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду.

Криминальный авторитет был задержан при вымогательстве 100 тысяч долларов.

Аброськин считает, что преступник надеется, что как и всегда, его покровители в правоохранительных и судебных органах помогут.

Напомним, в Ужгороде задержали гражданина Армении с "богатым" криминальным прошлым.

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