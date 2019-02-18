"Воры в законе" с помощью поддельных документов возвращаются в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. "Воры в законе", которых выдворяют за пределы Украины по решениям судов, по поддельным документам снова возвращаются в страну. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время координационного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Активизирована работа по противодействию лидерам организованных преступных группировок. В 2018 году полицией на территории Украины задержаны 14 воров в законе, из которых 11 выдворены за пределы государства", - отметил Князев.
По его словам, впрочем преступники все равно возвращаются, поскольку могут изменить документы в течение двух недель, и снова пересечь границу Украины.
"Мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда", - подчеркнул глава Нацполиции.
Напомним, 13 февраля в Ужгороде задержали гражданина Армении с "богатым" криминальным прошлым.
14 февраля во Ровно задержали лидера преступной группировки, действующей на территории Ровенской области с 2011 года.
В конце прошлого года сотрудниками полиции в Хмельницкой области по решению суда принудительно из Украины был выдворен криминальный авторитет, гражданин Грузии по фамилии "Арчи".