В Киеве разоблачили "сходку" криминальных авторитетов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Полиция Киева разоблачила "сходку" криминальных авторитетов в столице, которую организовал вор в законе по прозвищу "Сфан". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.
"Столичные оперативники наведались в один из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины. Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси", - сообщили в полиции.
Злоумышленник, как отмечается, пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.
Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.
Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
Напомним, "воры в законе" с помощью поддельных документов возвращаются в Украину.