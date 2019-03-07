У Дніпрі затримали бандита на прізвисько "Арієць"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Дніпрі затримали озброєного злочинця на прізвисько "Арієць". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"На початку 2000-х років я особисто затримував аналогічним способом - мордою у землю - одного із цих, прагнучого сьогодні до "злодійського звання", на прізвисько "Арієць". Він тоді грабував, палив прасками та знущався над нашими громадянами. Пройшло 18 років, і він знов мордою у землю", - написав Аброськін.
За його словами, злочинця затримали вчора, 6 березня, у Дніпрі разом зі спільниками "з відповідним арсеналом зброї".
Нагадаємо, в Україні у черговий раз затримали громадянина Грузії Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальський", якого правоохоронці вважають кримінальним авторитетом.