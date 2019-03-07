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В Днепре задержали бандита по прозвищу "Ариец"

В Днепре задержали бандита по прозвищу "Ариец"

Киев  •  УНН

 • 58668 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Днепре задержали вооруженного преступника по прозвищу "Ариец". Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю - один из этих, стремящегося сегодня к "злодейскому званию", по прозвищу "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами. Прошло 18 лет, и он снова мордой в землю", - написал Аброськин.

По его словам, преступника задержали вчера, 6 марта, в Днепре вместе с сообщниками "с соответствующим арсеналом оружия".

Напомним, в Украине в очередной раз задержали гражданина Грузии Тенгиза Чара по прозвищу "Тенго Гальский", которого правоохранители считают криминальным авторитетом.

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