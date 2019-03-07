В Днепре задержали бандита по прозвищу "Ариец"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Днепре задержали вооруженного преступника по прозвищу "Ариец". Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю - один из этих, стремящегося сегодня к "злодейскому званию", по прозвищу "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами. Прошло 18 лет, и он снова мордой в землю", - написал Аброськин.
По его словам, преступника задержали вчера, 6 марта, в Днепре вместе с сообщниками "с соответствующим арсеналом оружия".
Напомним, в Украине в очередной раз задержали гражданина Грузии Тенгиза Чара по прозвищу "Тенго Гальский", которого правоохранители считают криминальным авторитетом.