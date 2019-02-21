В Україні знову затримали "кримінального авторитета" "Тенго Гальского"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Україні в черговий раз затримали громадянина Грузії Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальський", якого правоохоронці вважають кримінальним авторитетом. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у мережі Facebook, передає УНН.
"Вдалий день на "злодіїв в законі" - попри п’ятирічну заборону на в'їзд до нашої країни "Тенго Гальський" сьогодні знов затриманий працівниками поліції в Києві", - написав Аброськін.
За словами поліцейського чиновника, Чарая пояснив своє прибуття до України потребою у лікуванні. Його мають депортувати до Грузії.
Вперше "Тенго Гальского" затримали в аеропорту "Бориспіль" у 2016 році та заборонили йому в'їзд на територію України строком на три роки.
На переконання правоохоронців, на територію України Тенгіз Чарая прибув, аби встановити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси у регіонах, згуртовувати окремі організовані групи для посилення їх злочинної діяльності.
Потім Тенгіза Чарая затримували у квітні та серпні 2017 року. У вересні його депортували.
У 2018 році "Тенго Гальський" за підробними документами прилетів до Києва і рушив у Дніпро, але був затриманий і депортований.
Ще раз Тенгіза Чарая затримали вже у 2019 році в Івано-Франківській області. Зазначали, що він знову прибув до України за підробними документами.