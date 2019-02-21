В Україні знову затримали "кримінального авторитета" "Тенго Гальского"

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Україні в черговий раз затримали громадянина Грузії Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальський", якого правоохоронці вважають кримінальним авторитетом. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у мережі Facebook, передає УНН.