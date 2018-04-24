З України видворили кримінального авторитета “Тенго Пітерського”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Працівники карного розшуку столичної поліції затримали та видворили з України кримінального авторитета "Тенго Пітерського", якого вони затримували у минулому році та видворяли на його батьківщину. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Встановлено, що „Тенго Пітерський“ прибув у 2018 році в аеропорт „Бориспіль“, після чого вирушив у місто Дніпро. Чоловік, якому офіційно заборонено перетинати кордон нашої держави, змінив прізвище і прилетів із новим паспортом. В Україні „Тенго Пітерський“ зустрічався із колегами із кримінального світу, намагався перерозподілити сфери впливу. Згідно із оперативною інформацією, „злодія у законі“ цікавили всі напрямки криміналу — пограбування та незаконні заволодіння автомобілями”, — сказав начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
Працівники київської поліції провели “Тенго Пітерського” у примусову подорож назад до Туреччини. Крім того, вирішується питання щодо заборони в’їзду чоловікові на територію України строком на три років.
Варто зазначити, що 35-річний громадянин Грузії, відомий у кримінальному світі як “злодій у законі” на прізвисько “Тенго Пітерський”, був коронований в 2014 році у Санкт-Петербурзі. Він неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема — за замах на вбивство.