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Из Украины выдворили криминального авторитета "Тенго Питерского"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Работники уголовного розыска столичной полиции задержали и выдворили из Украины криминального авторитета "Тенго Питерского", которого они задерживали в прошлом году и выдворяли на его родину. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

Из Украины выдворили криминального авторитета "Тенго Питерского"

"Установлено, что "Тенго Питерский" прибыл в 2018 году в аэропорт "Борисполь", после чего отправился в город Днепр. Мужчина, которому официально запрещено пересекать границу нашего государства, сменил фамилию и прилетел с новым паспортом. В Украине "Тенго Питерский" встречался с коллегами из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния. Согласно оперативной информации, "вора в законе" интересовали все направления криминала - ограбление и незаконные завладения автомобилями", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Работники киевской милиции провели "Тенго Питерского" в принудительное путешествие назад в Турцию. Кроме того, решается вопрос о запрете въезда мужу на территорию Украины сроком на три года.

Стоит отметить, что 35-летний гражданин Грузии, известный в криминальном мире как "вор в законе" по прозвищу "Тенго Питерский", был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство.

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