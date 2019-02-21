В Украине снова задержали "криминального авторитета" "Тенго Гальского"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Украине в очередной раз задержали гражданина Грузии Тенгиза Чарая по прозвищу "Тенго Гальский", которого правоохранители считают криминальным авторитетом. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в сети Facebook, передает УНН.
"Удачный день на "воров в законе" - несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну "Тенго Гальский" сегодня вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве", - написал Аброськин.
По словам полицейского чиновника, Тенгиз Чарая объяснил свое прибытие в Украину необходимостью в лечении. Его должны депортировать в Грузию.
Впервые "Тенго Гальского" задержали в аэропорту "Борисполь" в 2016 году и запретили ему въезд на территорию Украины сроком на три года.
По мнению правоохранителей, на территорию Украины Тенгиз Чарая прибыл, чтобы установить и расширить свое влияние на криминальные процессы в регионах, сплачивать отдельные организованные группы для усиления их преступной деятельности.
Затем Тенгиза Чарая задерживали в апреле и августе 2017 года. В сентябре его депортировали .
В 2018 году "Тенго Гальский" по поддельным документам прилетел в Киев и отправился в Днепр, но был задержан и депортирован.
Еще раз Тенгиза Чарая задержали уже в 2019 году в Ивано-Франковской области. Отмечали, что он снова прибыл в Украину по поддельным документам.