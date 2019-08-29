В Запорожье волонтеры и ветераны зажгли свечи по погибшим в Иловайске

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22548 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126285 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117631 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126893 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151917 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150880 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Запорожье волонтеры и ветераны зажгли свечи по погибшим в Иловайске

В Запорожье волонтеры и ветераны зажгли свечи по погибшим в Иловайске

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня вечером, 29 августа, волонтеры и ветераны войны в Донбассе собрались в запорожском Парке металлургов, чтобы почтить погибших Иловайский и всех украинских бойцов, отдавших свою жизнь во время войны в Донбассе. Участники зажгли свечи и лампадки, которые положили в памятных знаков с портретами запорожских бойцов, погибших на Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

“То, что сейчас происходит в государстве — это общее дело общества. У нас до сих пор большое недоверие общества к власти. Так сложилось. И сейчас важно, чтобы все слои общества проводили такие мероприятия, потому что они объединяют. Такие даты — это то, что объединяет общество. Это примеры, на которых можно воспитывать, чувствовать общим, причастных к устойчивости, построения и защиты государства”, — рассказал ветеран войны в Донбассе, бывший боец батальона “Донбасс”, участник боев под иловайск Тимур Кныш.

Участники акции также почтили минутой молчания всех погибших на Донбассе украинских бойцов.

Утром 29 августа в Парке Металлургов состоялись официальные траурные мероприятия ко Дню памяти защитников. В них приняли участие военнослужащие местных воинских частей, представители областной и городской власти, семьи погибших и ветераны войны в Донбассе. Также на Кушугумском кладбище Запорожья, где похоронены неидентифицированные бойцы, священники разных конфессий провели совместный молебен по душам погибших.

Ожесточенные бои под Иловайск, которые называют “Иловайским котлом”, состоялись в августе 2014 года. Украинские военные попали в окружение и понесли многочисленные потери.

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Как сообщал УНН, в Украину 29 августа впервые отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский, о подписании документа глава государства сообщил во время торжеств 24 августа.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года Украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

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