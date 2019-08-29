В Запорожье волонтеры и ветераны зажгли свечи по погибшим в Иловайске

“То, что сейчас происходит в государстве — это общее дело общества. У нас до сих пор большое недоверие общества к власти. Так сложилось. И сейчас важно, чтобы все слои общества проводили такие мероприятия, потому что они объединяют. Такие даты — это то, что объединяет общество. Это примеры, на которых можно воспитывать, чувствовать общим, причастных к устойчивости, построения и защиты государства”, — рассказал ветеран войны в Донбассе, бывший боец батальона “Донбасс”, участник боев под иловайск Тимур Кныш.

Участники акции также почтили минутой молчания всех погибших на Донбассе украинских бойцов.

Утром 29 августа в Парке Металлургов состоялись официальные траурные мероприятия ко Дню памяти защитников. В них приняли участие военнослужащие местных воинских частей, представители областной и городской власти, семьи погибших и ветераны войны в Донбассе. Также на Кушугумском кладбище Запорожья, где похоронены неидентифицированные бойцы, священники разных конфессий провели совместный молебен по душам погибших.

Ожесточенные бои под Иловайск, которые называют “Иловайским котлом”, состоялись в августе 2014 года. Украинские военные попали в окружение и понесли многочисленные потери.

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Как сообщал УНН, в Украину 29 августа впервые отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский, о подписании документа глава государства сообщил во время торжеств 24 августа.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года Украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

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