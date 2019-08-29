Зеленський згадав загиблих у пекельних боях під Іловайськом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні у Києві до Михайлівського Золотоверхого принесли майже 400 соняхів. За кожного загиблого чотири роки тому в пекельних боях під Іловайськом. Серед розквітлих і стиглих соняхів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“Сьогодні до Михайлівського Золотоверхого принесли майже 400 соняхів. За кожного загиблого чотири роки тому в пекельних боях під Іловайськом. Серед розквітлих і стиглих соняхів”, — написав Зеленський.
Президент нагадав, що у ці дні полягли сотні, а у мільйонів завмирали серця й застигали сльози в очах.
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“29 серпня заснуло вічним сном найбільше героїв Іловайського котла — майже половина. Сьогодні, на шостий рік війни, Донбас политий кров’ю тисяч. Відтепер ми вшановуватимемо їх саме 29 серпня — у День пам’яті загиблих захисників України. Нині сонях нагадує про кожного, ставши символом нашої скорботи й пам’яті”, — зазначив Зеленський.
Він також додав, що “ми — нація миру”.
“Але ми сильні, коли це потрібно. І „в ріднім краї панувати не дамо нікому...“ Я знаю, що ми зупинимо цю війну та повернемо додому наших полонених, відродимо Донбас, повернемо анексований Крим і доведемо, що Україна — єдина та неподільна країна, держава й нація. І знаю, що ніколи не забудемо всіх, хто віддав за це життя”, — резюмував він.
Нагадаємо, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні.