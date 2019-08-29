Зеленський згадав загиблих у пекельних боях під Іловайськом

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні у Києві до Михайлівського Золотоверхого принесли майже 400 соняхів. За кожного загиблого чотири роки тому в пекельних боях під Іловайськом. Серед розквітлих і стиглих соняхів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.